В Киеве в результате атаки БпЛА 1 января погибла женщина

Последствия обстрела дома в Киеве. Фото: ГСЧС

В Киеве в пострадавшем в результате утренней атаки российских беспилотников жилом доме во время проведения работ по разбору завалов спасатели обнаружили погибшую женщину. Спасательная операция продолжается.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в среду, 1 января.

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В результате атаки БпЛА погибла женщина

В жилом доме, пострадавшем в результате атаки российских БпЛА, было обнаружено тело женщины. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию.

В Офисе генпрокурора отметили, что количество пострадавших возросло до семи человек. Среди них две беременные женщины.

В Печерском районе продолжается ликвидация пожаров жилого дома и админздания. Повреждено остекление окон школы и шести автомобилей. В Святошинском районе пожар ликвидирован. Повреждены шесть автомобилей и трамвайный путь.

Ранее мы сообщали, что в результате утренней атаки на Киев в Печерском районе горела крыша Национального банка. Пожар удалось быстро ликвидировать.

Напомним, в Киеве в первый день нового года, 1 января, раздались мощные взрывы. В городе работали силы ПВО.