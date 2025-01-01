Обстріл Києва 1 січня — загорілася будівля Нацбанку

У Києві після обстрілів загорівся дах Нацбанку — що відомо
Внаслідок ранкової атаки на Київ в Печерському районі горів дах Національного банку. Пожежу вдалося швидко ліквідувати.
Про це повідомили в Національному банку України.
Пожежа у будівлі Нацбанку
В НБУ розповіли, що внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку в Печерському районі.
"Пожежа була швидко ліквідована за допомогою співробітників ДСНС, постраждалих немає. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах. Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін", — йдеться у повідомленні.
Крім того, у відомстві наголосили, що керівництво та персонал, які забезпечують безперебійну роботу НБУ, працюють відповідно до затверджених протоколів.
Нагадаємо, в перший день нового року, 1 січня, у Києві пролунали потужні вибухи. В місті працювала ППО.
Внаслідок атаки ворожих безпілотників в одному із районів міста в житловому будинку частково зруйновані два верхніх поверхи.
Також відомо, що після ранкової атаки поранення отримало шестеро людей. Серед них є вагітна жінка.
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