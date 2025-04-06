В Киеве стало известно об одном погибшем из-за атаки

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС

Российские войска в воскресенье, 6 апреля, нанесли ракетный удар по Киеву. Известно об одном погибшем и трех раненых.

Об этом сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

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Повреждения в Киеве 6 апреля

"Страна-террорист Россия в очередной раз атаковала Киев. На этот раз — и дроны, и баллистика, и крылатые ракеты. В результате вражеской атаки баллистическими ракетами есть повреждения в Дарницком, Оболонском, Соломенском районах Киева", — отметил Ткаченко.

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС

Пожарный автомобиль. Фото: ГСЧС

Так, в Дарницком районе произошел пожар в нежилом здании, обломки ракеты упали на еще одно здание, разрушив его. Повреждены и уничтожены автомобили, спасатели ликвидировали пожары.

В Оболонском районе возгорание произошло в мебельном цехе на площади 1500 квадратных метров — там работают спасатели. Также частично разрушены 3,4,5 этажи бизнес-центра.

В Соломенском районе обломки вызвали пожар на открытой территории, отдельными очагами. В результате атаки загорелся фасад складского здания, пожар быстро ликвидировали.

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС

Погибшие и раненые в Киеве 6 апреля

По предварительным данным, из-за российской атаки один человек погиб и трое ранены, двое из которых госпитализированы. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, информация уточняется.

"На местах повреждений продолжают работать спасатели, взрывотехники, полиция, другие службы. Низкий поклон и благодарность всем службам за оперативность, тяжелый и опасный труд!", — добавил Ткаченко.

Скриншот поста Ткаченко

Скриншот поста Ткаченко

Напомним, Новини.LIVE побывали на месте попадания в Оболонском районе Киева и показали последствия.

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