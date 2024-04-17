В Киеве водитель на BMW влетел в транспортную остановку — пострадала женщина-военная

Полицейские на месте ДТП в Киеве. Фото: Национальная полиция

На Берестейском проспекте Святошинского района Киева в среду, 17 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легковушки BMW влетел в транспортную остановку, в результате чего пострадала одна из военнослужащих ВСУ.

Об этом информирует пресс-служба ГУНП в городе Киеве.

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Как предварительно установлено, водитель легковой машины 1999 года рождения, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадала женщина-военнослужащая, 1982 года рождения. Врачи оказывают ей помощь, здоровью военной ничего не угрожает.

Оказание помощи пострадавшей военнослужащей. Источник: Национальная полиция

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа по расследованию ДТП и патрульная полиция. В настоящее время предоставляется правовая оценка квалификации события.

Скриншот сообщения полиции Киева

Напомним, ранее в Киеве произошло масштабное ДТП с участием трех авто, где внедорожник Jeep завалился на бок, а другой автомобиль чуть не влетел в толпу прохожих.

Также в Оболонском районе столицы в результате столкновения маршрутки с электроопорой водителя зажало между сиденьем и приборной панелью.