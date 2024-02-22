У Києві водій ВАЗ на "лисій" гумі в'їхав у припаркований автомобіль — є постраждалі
У Києві водій ВАЗ в'їхав у припаркований автомобіль. У транспортного засобу була "лиса" гума, а водій, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва у Telegram в четвер, 22 лютого.
Водій ВАЗ спричинив ДТП у Києві
"Водій з ознаками алкогольного сп'яніння, керуючи автівкою ВАЗ на гумі, що не відповідає вимогам державних стандартів, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на припаркований автомобіль Volvo", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП водія та пасажира забрала швидка. Слідчий з'ясовує всі обставини події.
"Безвідповідальний водій несе реальну загрозу для себе та інших учасників дорожнього руху", — зауважили в поліції.
Правоохоронці закликали водіїв сідати за кермо свідомо — не перебувати в автомобілі напідпитку, дотримуватися ПДР та слідкувати за належним технічним станом своїх транспортних засобів.
Нагадаємо, 8 лютого у Подільському районі Києва п'яна жінка перевернулася на автомобілі. На щастя, внаслідок ДТП люди не постраждали.
Також ми писали, що 4 лютого у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода на Оболоні за адресою вулиця Героїв Дніпра, внаслідок якої п'ятеро людей було доставлено до лікарні.
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