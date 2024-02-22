У Києві водій ВАЗ на "лисій" гумі в'їхав у припаркований автомобіль — є постраждалі

ДТП у Києві. Фото: Патрульна поліція

У Києві водій ВАЗ в'їхав у припаркований автомобіль. У транспортного засобу була "лиса" гума, а водій, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва у Telegram в четвер, 22 лютого.

Водій ВАЗ спричинив ДТП у Києві

"Водій з ознаками алкогольного сп'яніння, керуючи автівкою ВАЗ на гумі, що не відповідає вимогам державних стандартів, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на припаркований автомобіль Volvo", — йдеться у повідомленні.

Гума автомобіля ВАЗ. Фото: Патрульна поліція

Внаслідок ДТП водія та пасажира забрала швидка. Слідчий з'ясовує всі обставини події.

Гума автомобіля ВАЗ. Фото: Патрульна поліція

"Безвідповідальний водій несе реальну загрозу для себе та інших учасників дорожнього руху", — зауважили в поліції.

Правоохоронці закликали водіїв сідати за кермо свідомо — не перебувати в автомобілі напідпитку, дотримуватися ПДР та слідкувати за належним технічним станом своїх транспортних засобів.

Скриншот допису Патрульної поліції

Нагадаємо, 8 лютого у Подільському районі Києва п'яна жінка перевернулася на автомобілі. На щастя, внаслідок ДТП люди не постраждали.

Також ми писали, що 4 лютого у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода на Оболоні за адресою вулиця Героїв Дніпра, внаслідок якої п'ятеро людей було доставлено до лікарні.