Атака дронов на Киев 2 ноября — БпЛА попал в кран

В Киеве вражеский дрон влетел в строительный кран — видео
В Соломенском районе города Киева вражеский беспилотник влетел в строительный кран. В результате была повреждена крыша дома, которая была неподалеку.
Об этом говорит канал КИЕВ24 в субботу, 2 ноября.
Дрон попал в строительный кран
Взрывной волной повредило крышу у близлежащего дома. В других домах рядом выбило окна.
Очевидцы рассказали, как у них открывались герметично закрытые окна.
"Большинство жителей в это время просто спали. Их окна были закрыты, но из-за взрывной волны выбило стекло", — рассказала журналистка.
Ранее мы писали, что взрывы в Киеве прогремели днем, 2 ноября. Российские оккупанты продолжают атаку ударными беспилотниками.
Впоследствии глава Киевской МВА Сергей Попко сообщил, что обломки ударных беспилотников упали в шести районах города.
Читайте Новини.LIVE!