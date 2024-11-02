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В Киеве вражеский дрон влетел в строительный кран — видео

2 ноября 2024 20:35
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Атака дронов на Киев 2 ноября — БпЛА попал в кран
Пожарные тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Соломенском районе города Киева вражеский беспилотник влетел в строительный кран. В результате была повреждена крыша дома, которая была неподалеку.

Об этом говорит канал КИЕВ24 в субботу, 2 ноября.

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Взрывной волной повредило крышу у близлежащего дома. В других домах рядом выбило окна.

Очевидцы рассказали, как у них открывались герметично закрытые окна.

"Большинство жителей в это время просто спали. Их окна были закрыты, но из-за взрывной волны выбило стекло", — рассказала журналистка.

Ранее мы писали, что взрывы в Киеве прогремели днем, 2 ноября. Российские оккупанты продолжают атаку ударными беспилотниками.

Впоследствии глава Киевской МВА Сергей Попко сообщил, что обломки ударных беспилотников упали в шести районах города.

Украина Киев обстрелы дроны БпЛА

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