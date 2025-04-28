В Киеве установили скамейки с рекламными экранами - что известно

Скамейки с рекламными экранами в Киеве. Фото: NE:Urban

В Киеве установили скамейки со встроенными экранами. В частности, такие скамейки уже есть возле станции метро "Виставковий центр".

Соответствующие скамейки показал корреспондент Александр Саюн в эфире День.LIVE.

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В Киеве установили скамейки с экранами — что известно

Как рассказал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн, возле станции метро "Виставковий центр" в Киеве уже установили лавочки со встроенными экранами.

Ранее в Киевской городской государственной администрации обещали "радикальную чистку" города от рекламного хаоса.

Замысел этих конструкций с экранами, на которых может отображаться реклама, оформили еще в 2020 году — тогда планировали поставить около 120 рекламных скамеек по всей столице.

Однако сначала этому помешала пандемия COVID-19, а затем — полномасштабная война России против Украины. И вот теперь, пять лет спустя, первые скамейки с экранами появились на улицах столицы.

В КГГА отметили, что планируют целую сеть таких объектов, хотя пока установили только четыре.

Напомним, что недавно после скандала презентовали новый план реставрации Житнего рынка в Киеве.

Кроме того, в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту заменили поврежденное стекло.