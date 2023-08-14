В Киеве улицу Маяковского переименовали в честь киборга Донецкого аэропорта

Киборг Донецкого аэропорта Тарас Коваль. Фото: Киевский городской совет

Столица Украины продолжает процесс деколонизации топонимики. В Киеве улицу Маяковского в Деснянском районе переименовали в честь военнослужащего десантника Тараса Коваля.

Об этом сообщает Киевский городской совет.

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Переименование улицы

"Решению Киевского городского совета предшествовало рейтинговое электронное голосование в приложении "Киев Цифровой". Среди вариантов по переименованию наибольшее количество, а именно 9 398 голосов, набрало предложение Тараса Коваля", — говорится в сообщении.

Новое название предложено в честь киборга Донецкого аэропорта, военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады с позывным "Вальтер". Тарас Коваль в начале российской агрессии в 2014 году вернулся в ряды 95 бригады ДШВ, где когда-то проходил срочную службу.

Военный участвовал в освобождении ряда населенных пунктов Донецкой области. Он также вместе собратьями защищал Донецкий аэропорт и участвовал в военной операции под Дебальцево.

"Во время полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, десантник вернулся на службу, защищал Киевскую область, отражал атаки врага вблизи Мощуна и Осикового, героически погиб во время развед выхода 29 марта 2022 года при обороне Харьковской области, вблизи села Сухая Каменка, Изюмского района. Кавалер ордена "За мужество" III степени, посмертно", — говорится в сообщении.

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Добавим, в Киеве на улице Набережно-Крещатицкой на Подоле начали разбирать крышу 200-летнего сооружения. На ее месте хотят построить офисный центр, активисты уже обратились в полицию.