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У Києві вулицю Маяковського перейменували на честь кіборга Донецького аеропорту

14 серпня 2023 20:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві вулицю Маяковського перейменували на честь кіборга Донецького аеропорту
Кіборг Донецького аеропорту Тарас Коваль. Фото: Київська міська рада
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Столиця України продовжує процес деколонізації топоніміки. У Києві вулицю Маяковського у Деснянському районі перейменували на честь військовослужбовця десантника Тараса Коваля.

Про це повідомляє Київська міська рада.

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Перейменування вулиці

"Рішенню Київської міської ради передувало рейтингове електронне голосування у додатку "Київ Цифровий". Серед варіантів щодо перейменування найбільшу кількість, а саме 9 398 голосів, набрала пропозиція Тараса Коваля", — йдеться у повідомленні.

Нова назва запропонована на честь кіборга Донецького аеропорту, військовослужбовця 95-ої окремої десантно-штурмової бригади з позивним "Вальтер". Тарас Коваль на початку російської агресії у 2014 році повернувся до лав 95 бригади ДШВ, де колись проходив строкову службу. 

Військовий брав участь у звільненні ряду населених пунктів Донецької області. Він також разом з побратимами захищав Донецький аеропорт та брав участь у військовій операції під Дебальцевим.

"Під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, десантник повернувся на службу, захищав Київщину, відбивав атаки ворога поблизу Мощуна та Осикового, героїчно загинув під час розвід виходу 29 березня 2022 року при обороні Харківщини, поблизу села Суха Кам’янка, Ізюмського району. Кавалер ордена "За мужність" ІІІ ступеня, посмертно", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 10 серпня в Києві на Подолі по вулиці Ярославській знесли унікальну 200-річну будівлю. Вона була зразком житлової деревʼяної забудови ХІХ ст.

Також ми писали, що у Міністерстві культури та інформаційної політики України прокоментували знесення старовинного будинку в Подільському районі Києва. Там заявили, що не мали жодних правових підстав відмовити приватному власнику.

Додамо, у Києві на вулиці Набережно-Хрещатицькій, що на Подолі почали розбирати дах 200-літньої споруди. На її місці хочуть збудувати офісний центр, активісти вже звернулись до поліції. 

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