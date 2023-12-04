В Киеве уже начали устанавливать новогоднюю елку
В Киеве уже начали устанавливать новогоднюю елку. Открыть ее планируют 6 декабря ко Дню Святого Николая.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.
Работы по установке елки в Киеве
"На место установки пока привезли только металлические конструкции, а в целом закончить работы планируют 6 декабря", — подчеркнул журналист.
Отметим, что из городского бюджета не выделяли средства на установку новогоднего дерева. Все работы будут произведены за счет меценатов.
Пока неизвестно, как будет выглядить столичная елка, местные власти пообещали преподнести сюрприз для киевлян.
Также мы писали, что в Киеве во время новогодних праздников длительность комендантского часа не будут менять. Он, как обычно, будет с 00:00 до 05:00. Кроме того, массовые праздничные мероприятия и концерты тоже не будут устраивать.
Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядели главные елки страны в течение последних 20 лет и чем они отличались.
Читайте Новини.LIVE!