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В Киеве уже начали устанавливать новогоднюю елку

4 декабря 2023 16:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве уже начали устанавливать новогоднюю елку
Установка новогодней елки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве уже начали устанавливать новогоднюю елку. Открыть ее планируют 6 декабря ко Дню Святого Николая.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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"На место установки пока привезли только металлические конструкции, а в целом закончить работы планируют 6 декабря", — подчеркнул журналист. 

Отметим, что из городского бюджета не выделяли средства на установку новогоднего дерева. Все работы будут произведены за счет меценатов.

работы по установке новогодней елки в Киеве
Установка новогодней елки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
работы по установке новогодней елки в Киеве
Установка новогодней елки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Пока неизвестно, как будет выглядить столичная елка, местные власти пообещали преподнести сюрприз для киевлян.

установка елки во Львове
Установка новогодней елки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Также мы писали, что в Киеве во время новогодних праздников длительность комендантского часа не будут менять. Он, как обычно, будет с 00:00 до 05:00. Кроме того, массовые праздничные мероприятия и концерты тоже не будут устраивать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядели главные елки страны в течение последних 20 лет и чем они отличались.

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