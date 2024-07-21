Обрыв троса на канатной дороге в Киеве — в воде мог оказаться 20-летний парень

Поиски на месте обрыва канатной дороги. Фото: ГУНП в г. Киеве

В Киеве в результате обрыва троса на канатной дороге в воду упал человек, его поиски продолжаются. По данным СМИ, в воде оказался парень, а не девушка, как сообщалось ранее.

Об этом сообщило издание "Телеграф" со ссылкой на источник в правоохранительных органах в воскресенье, 21 июля.

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По информации, которая появилась в СМИ сразу после аварии, в воду упала девушка. Позже стало известно, что в воде оказался парень из Винницы, который приехал на отдых в Киев.

"Сегодня около 13.35, на аттракционе-спуске через реку "Днепр" между Пешеходным мостом и островом "Труханов", оборвался один из 3-х тросов канатного спуска, в результате чего мужчина, осуществлявший спуск, упал в воду. На данный момент установлено, что обрыв троса произошел примерно в 50 метрах от Набережного шоссе", — сказал источник.

На место полицейские обнаружили, что аттракцион не работает, а его персонал отсутствует. По предварительным данным, правоохранители пытаются выяснить личности работников и руководителя аттракциона.

Напомним, днем 21 июля в Киеве на аттракционе над Днепром оборвался трос. Местные жители сообщили, что на тросе находился человек, упавший в реку.

В КГГА заявили, что спасатели пытаются найти человека. К спасательной операции привлечены специальная техника и катера с водолазами.

Очевидцы трагедии рассказали детали инцидента: по словам одного из свидетелей, упав в воду, человек даже не проявлял признаков жизни.