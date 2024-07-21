Обрив тросу на канатній дорозі в Києві — у воді міг опинитися 20-річний хлопець

Пошуки на місці обриву канатної дороги. Фото: ГУНП у м. Києві

У Києві внаслідок обриву троса на канатній дорозі у воду впала людина, її пошуки тривають. За даними ЗМІ, у воді опинився хлопець, а не дівчина, як повідомлялося раніше.

Про це повідомило видання "Телеграф" із посиланням на джерело у правоохоронних органах у неділю, 21 липня.

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За інформацією, яка з'явилася у ЗМІ відразу після аварії, у воду впала дівчина. Пізніше стало відомо, що у воді опинився хлопець з Вінниці, який приїхав на відпочинок до Києва.

"Сьогодні близько 13.35, на атракціоні-спуску через річку "Дніпро" між Пішохідним мостом і островом "Труханів", обірвався один із 3-х тросів канатного спуску, внаслідок чого чоловік, що здійснював спуск, впав у воду. Наразі встановлено, що обрив троса стався приблизно за 50 метрів від Набережного шосе", — сказало джерело.

На місце поліцейські виявили, що атракціон не працює, а його персонал відсутній. За попередніми даними, правоохоронці намагаються з’ясувати особи працівників та керівника атракціону.

Нагадаємо, вдень 21 липня у Києві на атракціоні над Дніпром обірвався трос. Місцеві жителі повідомили, що на тросі перебувала людина, яка впала в річку.

У КМДА заявили, що наразі рятувальники намагаються віднайти людину. До рятувальної операції залучені спеціальна техніка та катери з водолазами.

Очевидці трагедії розповіли деталі інциденту: за словами одного зі свідків, впавши у воду, людина навіть не проявляла ознак життя.