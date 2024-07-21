Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві з атракціону у Дніпро зірвався 20-річний хлопець, — ЗМІ arrow

У Києві з атракціону у Дніпро зірвався 20-річний хлопець, — ЗМІ

21 липня 2024 17:03
Галина Шподарева - редактор
Обрив тросу на канатній дорозі в Києві — у воді міг опинитися 20-річний хлопець
Пошуки на місці обриву канатної дороги. Фото: ГУНП у м. Києві
Галина Шподарева - редактор

У Києві внаслідок обриву троса на канатній дорозі у воду впала людина, її пошуки тривають. За даними ЗМІ, у воді опинився хлопець, а не дівчина, як повідомлялося раніше. 

Про це повідомило видання "Телеграф" із посиланням на джерело у правоохоронних органах у неділю, 21 липня. 

Читайте також:

Подробиці обриву канатної дороги в Києві

За інформацією, яка з'явилася у ЗМІ відразу після аварії, у воду впала дівчина. Пізніше стало відомо, що у воді опинився хлопець з Вінниці, який приїхав на відпочинок до Києва. 

"Сьогодні близько 13.35, на атракціоні-спуску через річку "Дніпро" між Пішохідним мостом і островом "Труханів", обірвався один із 3-х тросів канатного спуску, внаслідок чого чоловік, що здійснював спуск, впав у воду. Наразі встановлено, що обрив троса стався приблизно за 50 метрів від Набережного шосе", — сказало джерело.

На місце поліцейські виявили, що атракціон не працює, а його персонал відсутній. За попередніми даними, правоохоронці намагаються з’ясувати особи працівників та керівника атракціону.

Нагадаємо, вдень 21 липня у Києві на атракціоні над Дніпром обірвався трос. Місцеві жителі повідомили, що на тросі перебувала людина, яка впала в річку.

У КМДА заявили, що наразі рятувальники намагаються віднайти людину. До рятувальної операції залучені спеціальна техніка та катери з водолазами.

Очевидці трагедії розповіли деталі інциденту: за словами одного зі свідків, впавши у воду, людина навіть не проявляла ознак життя.

Київ трагедія кіберполіція КМДА рятувальники загиблі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ