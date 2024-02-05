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В Киеве из-под домашнего ареста отпустили охранника, не открывшего укрытие во время тревоги

5 февраля 2024 23:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киеве из-под домашнего ареста отпустили охранника, не открывшего укрытие во время тревоги
Охранник поликлиники в Деснянском районе. Фото: Граты
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве суд отменил меру пресечения в виде домашнего ареста для охранника поликлиники в Деснянском районе Вадима Мошкина в понедельник, 5 февраля. Мужчина в июне 2023 года не впустил людей в укрытие во время обстрела столицы, из-за чего они погибли.

Об этом в комментарии изданию "Бабель" сообщила супруга охранника Татьяна Мошкина.

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Охранник не пустил людей в бомбоубежище во время атаки баллистическими ракетами россиян 1 июня 2023 года. В этот день погибли три человека. Мошкина обвинили в препятствовании доступу к укрытию и оставлению людей в опасности.

Сторож признал свою вину на суде и просил закрыть дело. По словам его жены, расследование уже завершено, поэтому меру пресечения сняли.

Напомним, житель Киева, потерявший жену, заявил, что она погибла, потому что дверь укрытия была закрыта — и у нее не было возможности спрятаться.

Добавим, во время ночной атаки на Киев жительница столицы погибла из-за закрытого укрытия. Женщина с ребенком добежали до двери укрытия, но не сумели укрыться от обломков российской ракеты.

Также мы писали, что охранник столичной поликлиники, возле которой в ночь с 31 мая на 1 июня во время ракетного удара погибли люди, мог быть пьяным. Мужчина проходил проверку.

Киев
суд
Украина
обстрелы
бомбоубежище
воздушная тревога
охрана
арест
укрытия

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