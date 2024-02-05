У Києві з-під домашнього арешту відпустили охоронця, який не відкрив укриття під час тривоги

Охоронець поліклініки в Деснянському районі. Фото: Ґрати

У Києві суд скасував дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для охоронця поліклініки у Деснянському районі Вадима Мошкіна в понеділок, 5 лютого. Чоловік в червні 2023 року не впустив людей в укриття під час обстрілу столиці, через що вони загинули.

Про це у коментарі виданню "Бабель" повідомила дружина охоронця Тетяна Мошкіна.

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Охоронець не пустив людей в бомбосховище під час атаки балістичними ракетами росіян 1 червня 2023. В цей день загинуло троє осіб. Мошкіна звинуватили у перешкоджанні доступу до укриття та залишенні людей в небезпеці.

Сторож визнав свою провину на суді і просив закрити справу. За словами його жінки, розслідування вже завершене, тому запобіжний захід зняли.

Нагадаємо, мешканець Києва, який втратив дружину, заявив, що вона загинула, бо двері укриття були зачинені — і вона не мала можливості сховатися.

Додамо, під час нічної атаки на Київ мешканка столиці загинула через зачинене укриття. Жінка з дитиною добігли до дверей укриття, але не зуміли заховатися від уламків російської ракети.

Також ми писали, охоронець столичної поліклініки, біля якої у ніч з 31 травня на 1 червня під час ракетного удару загинули люди, міг бути п’яним. Чоловік проходив перевірку.