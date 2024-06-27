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В Киеве из-под вагона метро достали мужчину — в каком он состоянии

27 июня 2024 12:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ЧП в метро Киева — спасен мужчина, который упал под поезд
Спасатели, достававшие потерпевшего из-под вагона метро в Киеве. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве из-под вагона метро на станции "Университет" достали мужчину. Пострадавший передан работникам скорой медицинской помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram в четверг, 27 июня.

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Спасение мужчины из-под вагона метро

В ГСЧС рассказали, что в 10:56 в оперативно-координационный центр поступило сообщение от дежурного метрополитена о том, что на рельсы под прибывающий поезд на станции метро "Университет" попал человек.

Спасение мужчины из-под вагона метро в Киеве
Спасение мужчины из-под вагона метро в Киеве. Фото ГСЧС

"Как оказалось, на станции метро на рельсах под первым вагоном поезда, находился мужчина с зажатыми ногами", — говорится в сообщении.

В Киеве мужчина попал под вагон метро
Спасатели и мужчина, попавший под вагон метро. Фото: ГСЧС

Уже в 11:57 пострадавшего спасли. В настоящее время он находится в шоковом состоянии, без травматической ампутации нижних конечностей.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот
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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 27 июня на станции киевского метро "Университет" парень упал под вагон электропоезда. Поезда двигаются от станции "Академгородок" до станции "Шулявская" и от станции "Крещатик" до станции "Лесная".

Ранее в столичной подземке женщина попала под поезд метрополитена на Оболонско-Теремковской линии.

Киев
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