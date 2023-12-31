В Киеве из-под завалов спасатели достали тела еще двух погибших

Спасатели на складе, где произошел пожар.

Россияне совершили самую массированную атаку по Украине 29 декабря, под прицелом оказалась и столица Украины. В Киеве уже в течение двух суток продолжается разбор завалов на складском помещении, где случился пожар. Число погибших возросло до 19 человек.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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На сегодня, 31 декабря, стало известно, что от российских обстрелов количество жертв возросло. Виталий Кличко указал, что из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе извлекли тело еще одного погибшего человека.

Скриншот поста Кличка

Как отмечают в ГСЧС, после ракетной атаки врага 29 декабря спасателям удалось деблокировать из-под завалов уже 19 тел погибших. Среди них восемь спасены.

Также в ГСЧС указали, что сотрудниками спасательной службы уже вывезено 1400 м куб. разрушенных строительных конструкций, а с начала работ после удара — 1765 м куб.

"Аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Привлечены 91 человек и 34 ед. техники", — отметили в ГСЧС.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, Виталий Кличко объявил 1 января 2024 года днем траура. По его словам, атака на Киев 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей города.

Добавим, российские захватчики атаковали складское помещение в Подольском районе Киева 29 декабря. Пожар был чрезвычайно мощным.