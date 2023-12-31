В Киеве из-под завалов спасатели достали тела еще двух погибших
Россияне совершили самую массированную атаку по Украине 29 декабря, под прицелом оказалась и столица Украины. В Киеве уже в течение двух суток продолжается разбор завалов на складском помещении, где случился пожар. Число погибших возросло до 19 человек.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Число погибших в Киеве в результате вражеских обстрелов
На сегодня, 31 декабря, стало известно, что от российских обстрелов количество жертв возросло. Виталий Кличко указал, что из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе извлекли тело еще одного погибшего человека.
Как отмечают в ГСЧС, после ракетной атаки врага 29 декабря спасателям удалось деблокировать из-под завалов уже 19 тел погибших. Среди них восемь спасены.
Также в ГСЧС указали, что сотрудниками спасательной службы уже вывезено 1400 м куб. разрушенных строительных конструкций, а с начала работ после удара — 1765 м куб.
"Аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Привлечены 91 человек и 34 ед. техники", — отметили в ГСЧС.
Напомним, Виталий Кличко объявил 1 января 2024 года днем траура. По его словам, атака на Киев 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей города.
Добавим, российские захватчики атаковали складское помещение в Подольском районе Киева 29 декабря. Пожар был чрезвычайно мощным.
Читайте Новини.LIVE!