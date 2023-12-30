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Кличко оголосив 1 січня день жалоби в Києві

30 грудня 2023 13:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кличко оголосив 1 січня день жалоби в Києві
Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міський голова Києва Віталій Кличко оголосив 1 січня день жалоби. За його словами, атака на столицю вчора, 29 грудня, стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців міста.

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Кличко наголосив, що станом на зараз 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі.

Він повідомив, що рятувальники продовжують працювати. Вони будуть розбирати завали до завтра.

"1 січня в Києві буде оголошене днем жалоби", — додав Кличко.

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Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені та загиблі. Постраждали цивільні об'єкти.

Також ми писали, що сьогодні вдень, 30 грудня, стало відомо, що у Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 29 грудня. Наразі відомо про 16 жертв.      

Додамо, у Святошинському районі внаслідок атаки зайнялися авто, але місцевий житель не злякався і відігнав палаючу машину, щоб врятувати інші авто.

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