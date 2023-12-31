У Києві з-під завалів рятувальники дістали тіла ще двох загиблих

Рятувальники на складі, де сталася пожежа.

Росіяни здійснили наймасованішу атаку по Україні 29 грудня, під прицілом опинилася і столиця України. У Києві вже протягом двох діб триває розбір завалів на складському приміщенні, де сталася пожежа. Кількість загиблих зросла до 19 осіб.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Станом на сьогодні, 31 грудня, стало відомо, що від російського обстрілу кількість жертв зросла. Віталій Кличко вказав, що з-під завалів складського приміщення у Шевченківському районі дістали тіло ще однієї загиблої людини.

Скриншот допису Кличка

Як зазначають у ДСНС, після ракетної атаки ворога 29 грудня, рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів вже 19 тіл загиблих. Серед них вісім врятовано.

Також у ДСНС вказали, що співробітниками рятувальної служби вже вивезено 1400 м куб. зруйнованих будівельних конструкцій, а від початку робіт після удару — 1765 м куб.

"Аварійно-рятувальні роботи тривають в цілодобовому режимі. Залучено 91 особу та 34 од. техніки", — зауважили в ДСНС.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, Віталій Кличко оголосив 1 січня 2024 року днем жалоби. За його словами, атака на Київ 29 грудня, стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців міста.

Додамо, російські загарбники атакували складське приміщення у Подільському районі Києва 29 грудня. Пожежа була надзвичайно потужною.