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У Києві з-під завалів рятувальники дістали тіла ще двох загиблих

31 грудня 2023 08:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві з-під завалів рятувальники дістали тіла ще двох загиблих
Рятувальники на складі, де сталася пожежа.
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни здійснили наймасованішу атаку по Україні 29 грудня, під прицілом опинилася і столиця України. У Києві вже протягом двох діб триває розбір завалів на складському приміщенні, де сталася пожежа. Кількість загиблих зросла до 19 осіб.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Станом на сьогодні, 31 грудня, стало відомо, що від російського обстрілу кількість жертв зросла. Віталій Кличко вказав, що з-під завалів складського приміщення у Шевченківському районі дістали тіло ще однієї загиблої людини.

Скриншот допису Кличка
Скриншот допису Кличка

Як зазначають у ДСНС, після ракетної атаки ворога 29 грудня, рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів вже 19 тіл загиблих. Серед них вісім врятовано. 

Також у ДСНС вказали, що співробітниками рятувальної служби вже вивезено 1400 м куб. зруйнованих будівельних конструкцій, а від початку робіт після удару — 1765 м куб.

"Аварійно-рятувальні роботи тривають в цілодобовому режимі. Залучено 91 особу та 34 од. техніки", — зауважили в ДСНС.

Скриншот допису ДСНС
Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, Віталій Кличко оголосив 1 січня 2024 року днем жалоби. За його словами, атака на Київ 29 грудня, стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців міста.

Додамо, російські загарбники атакували складське приміщення у Подільському районі Києва 29 грудня. Пожежа була надзвичайно потужною.

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