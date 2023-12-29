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В Киеве из руин цеха извлекли еще одно тело погибшего человека

29 декабря 2023 16:36
обновлено: 16:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киеве из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего 29 декабря
Спасатели на месте пожара в цехе. Фото: ГСЧС Украина
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве в результате вражеского обстрела города под завалами оказалось несколько человек. Спасателям удалось извлечь тело еще одного погибшего человека из-под завалов складского здания.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины 

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Как указывают в ГСЧС, в результате обстрела Киева сегодня утром, 29 декабря, под завалами в складском здании оказалось несколько человек. Спасателям удалось достать тело еще одного погибшего.

"Из-под завалов складского здания деблокировано тело еще одного погибшего", — отметили в ГСЧС.

Известно, что в результате попадания в цех погибли уже шесть человек, но также спасателям удалось спасти 8 человек. Поисковые работы на месте продолжаются.

Скриншот сообщения ГСЧС
Скриншот сообщения ГСЧС

Напомним, Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. В нескольких районах столицы рухнули обломки сбитых вражеских ракет. В Подольском районе поврежден склад по территории 3 тысячи квадратных метров.

Добавим, недавно в Киеве спасатели извлекли из-под завалов четырех человек, всего пострадали 18 человек.

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