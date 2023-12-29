Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві з руїн цеху дістали ще одне тіло загиблої людини arrow

У Києві з руїн цеху дістали ще одне тіло загиблої людини

29 грудня 2023 16:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого 29 грудня
Рятувальники на місці пожежі в цеху. Фото: ДСНС Україна
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві внаслідок ворожого обстрілу міста під завалами опинилося декілька людей. Рятувальникам вдалося дістати тіло ще однієї загиблої людини з-під завалів складської будівлі.

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України.

Читайте також:

Рятувальники дістали тіло загиблої особи

Як вказують у ДСНС, внаслідок обстрілу Києва сьогодні вранці, 29 грудня, під завалами у складській будівлі опинилося декілька людей. Рятувальникам вдалося дістати тіло ще однієї загиблої особи.

"З-під завалів складської будівлі деблоковано тіло ще однієї загиблої особи", — зазначили у ДСНС. 

Наразі відомо, що в результаті влучання в цех загинуло вже шість людей, але також рятувальникам вдалося врятувати 8 осіб. Пошукові роботи на місці продовжуються.

Скриншот допису ДСНС
Скриншот допису ДСНС

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

16 грудня 2023

17:34 Демограф розповів, якою буде чисельність населення України після закінчення війни

Актуальне по темі