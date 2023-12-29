У Києві з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого 29 грудня

У Києві з руїн цеху дістали ще одне тіло загиблої людини
У Києві внаслідок ворожого обстрілу міста під завалами опинилося декілька людей. Рятувальникам вдалося дістати тіло ще однієї загиблої людини з-під завалів складської будівлі.
Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України.
Рятувальники дістали тіло загиблої особи
Як вказують у ДСНС, внаслідок обстрілу Києва сьогодні вранці, 29 грудня, під завалами у складській будівлі опинилося декілька людей. Рятувальникам вдалося дістати тіло ще однієї загиблої особи.
"З-під завалів складської будівлі деблоковано тіло ще однієї загиблої особи", — зазначили у ДСНС.
Наразі відомо, що в результаті влучання в цех загинуло вже шість людей, але також рятувальникам вдалося врятувати 8 осіб. Пошукові роботи на місці продовжуються.
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