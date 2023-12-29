У Києві з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого 29 грудня

Рятувальники на місці пожежі в цеху. Фото: ДСНС Україна

У Києві внаслідок ворожого обстрілу міста під завалами опинилося декілька людей. Рятувальникам вдалося дістати тіло ще однієї загиблої людини з-під завалів складської будівлі.

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України.

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Рятувальники дістали тіло загиблої особи

Як вказують у ДСНС, внаслідок обстрілу Києва сьогодні вранці, 29 грудня, під завалами у складській будівлі опинилося декілька людей. Рятувальникам вдалося дістати тіло ще однієї загиблої особи.

"З-під завалів складської будівлі деблоковано тіло ще однієї загиблої особи", — зазначили у ДСНС.

Наразі відомо, що в результаті влучання в цех загинуло вже шість людей, але також рятувальникам вдалося врятувати 8 осіб. Пошукові роботи на місці продовжуються.

Скриншот допису ДСНС

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