З-під завалів у Києві дістали ще одне тіло загиблої людини
29 грудня 2023 15:45
Термінова новина
З-під завалів зруйнованої складської будівлі у Києві дістали ще одне тіло загиблої людини. Станом на 15:00 відомо, що внаслідок російської атаки в столиці загинуло чотири людини.
Про це повідомляє ДСНС.
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"З-під завалів зруйнованої складської будівлі деблоковано ще одне тіло загиблої особи". — йдеться у повідомленні.
До того ж ворог поранив 24 людей. Наразі роботи у столиці тривають.
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