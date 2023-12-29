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З-під завалів у Києві дістали ще одне тіло загиблої людини

29 грудня 2023 15:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
З-під завалів у Києві дістали ще одне тіло загиблої людини
Термінова новина
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З-під завалів зруйнованої складської будівлі у Києві дістали ще одне тіло загиблої людини. Станом на 15:00 відомо, що внаслідок російської атаки в столиці загинуло чотири людини.

Про це повідомляє ДСНС.

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"З-під завалів зруйнованої складської будівлі деблоковано ще одне тіло загиблої особи". — йдеться у повідомленні.

До того ж ворог поранив 24 людей. Наразі роботи у столиці тривають.

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