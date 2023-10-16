В Киеве из окна многоэтажки выпал парень
В Киеве из окна многоэтажки выпал парень. Произошло это в Деснянском районе столицы.
Об этом сообщил телеграм-канал "Реальный Киев".
Что известно
Сейчас на месте происшествия уже работает полиция и скорая помощь.
Пока неизвестно, было ли это самоубийством.
В местном паблике добавили, что погибшему парню было 16 лет. По предварительной информации, трагедия произошла на улице Ореста Левицкого.
Самоубийства в столице
Отметим, что в городе участились случаи суицидов среди подростков. Сейчас непонятно, с чем могут быть связаны такие трагедии.
Как стало известно, в воскресенье, 15 октября, в Киеве девочка прыгнула с 22-го этажа дома в ЖК "Бережанский".
Также мы писали, что 9 октября были найдены тела двух девушек-подростков, которые упали с большой высоты. Они были обнаружены на территории строительной площадки одного из жилых комплексов в Деснянском районе столицы.
Напомним, 2 октября в Киеве с балкона многоэтажки выпали сестра с братом. В результате полученных травм они погибли на месте.
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