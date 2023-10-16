Скорая помощь на месте происшествия. Иллюстративное фото: ГСЧС в Винницкой области

В Киеве из окна многоэтажки выпал парень. Произошло это в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщил телеграм-канал "Реальный Киев".

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Что известно

Сейчас на месте происшествия уже работает полиция и скорая помощь.

Пока неизвестно, было ли это самоубийством.

Полиция и скорая на месте происшествия. Фото: Реальный Киев

В местном паблике добавили, что погибшему парню было 16 лет. По предварительной информации, трагедия произошла на улице Ореста Левицкого.

Скриншот сообщения

Самоубийства в столице

Отметим, что в городе участились случаи суицидов среди подростков. Сейчас непонятно, с чем могут быть связаны такие трагедии.

Как стало известно, в воскресенье, 15 октября, в Киеве девочка прыгнула с 22-го этажа дома в ЖК "Бережанский".

Также мы писали, что 9 октября были найдены тела двух девушек-подростков, которые упали с большой высоты. Они были обнаружены на территории строительной площадки одного из жилых комплексов в Деснянском районе столицы.

Напомним, 2 октября в Киеве с балкона многоэтажки выпали сестра с братом. В результате полученных травм они погибли на месте.