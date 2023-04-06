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В Киеве зафиксировали новый погодный рекорд: чем удивила столица на этот раз

6 апреля 2023 14:09
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В Киеве зафиксировали 90-летний рекорд суточного количества осадков
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За сутки, 5 апреля, в Киеве выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет — 20,6 мм. Последний рекорд зафиксировали только в 1933 году.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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"5 апреля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков — 20,6 мм, что на 3,4 мм больше, чем предыдущий рекорд 1933 года, когда выпало 17,2 мм осадков", — говорится в сообщении.

Остальные рекорды в столице

Рекорд суточного количества осадков не единственное достижение столицы. В частности, 29 марта в Киеве зафиксировали рекордно мощный ветер. Скорость ветра достигала 17 м/с (61 км/ч). Такая скорость — это повторение предыдущего максимального значения, которое зарегистрировали в 2022 году.

Кроме того, несколькими днями ранее в Киеве с 24 по 26 марта метеорологи зафиксировали температурные рекорды. Уже 24 марта среднесуточная температура воздуха в Киеве составила +14,4°C, повторив рекордное значение, зафиксированное в 1913 году и это на 11,0°C выше климатической нормы и соответствует погоде конца апреля.

Напомним, в течение дня, 6 апреля, синоптики обещали облачную погоду. В ряде областей ожидается мокрый снег и дождь. В частности, осадки обещают в западных регионах Украины.

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