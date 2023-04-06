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У Києві зафіксували новий погодній рекорд: чим здивувала столиця цього разу

6 квітня 2023 14:09
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У Києві зафіксували 90-річний рекорд добової кількості опадів
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За добу, 5 квітня, у Києві випала найбільша кількість опадів за майже сотню років — 20,6 мм. Останній рекорд зафіксували аж 1933 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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Рекорд добової кількості опадів у Києві

"5 квітня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 20,6 мм, що на 3,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1933 року, коли випало 17,2 мм опадів", — йдеться у повідомленні.

Інші рекорди у столиці

Рекорд добової кількості опадів не єдине досягнення столиці. Зокрема,  29 березня, у Києві зафіксували рекордно потужний вітер. Швидкість вітру сягала 17 м/с (61 км/год). Така швидкість — це повтор попереднього максимального значення, яке зареєстрували у 2022 році.

Окрім того, декількома днями раніше у Києві з 24 по 26 березня метеорологи зафіксували температурні рекорди. Вже 24 березня середньодобова температура повітря в Києві склала +14,4°C, повторивши рекордне значення, зафіксоване в 1913 році й це на 11,0°C вище за кліматичну норму і відповідає погоді кінця квітня.

Нагадаємо, упродовж дня, 6 квітня, синоптики обіцяли хмарну погоду. У низці областей очікується мокрий сніг та дощ. Зокрема, опади обіцяють у західних регіонах України.

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