В Киеве выпало рекордное количество осадков 6 октября

В Киеве зафиксировали рекордное количество осадков за сутки
На выходных в Киеве в нескольких районах из-за сильного ливня наблюдали подтопление. В течение суток 6 октября в столице зафиксировали рекорд суточного количества осадков.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в понедельник, 7 октября.
Рекорд суточного количества осадков в Киеве
По данным наблюдений, 6 октября в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков — 30,6 мм.
Специалисты подчеркнули, что это на 13,4 мм больше, чем предыдущий рекорд 1970 для этого дня, когда выпало 17,2 мм осадков.
Напомним, 6 октября в Киеве произошел сильный ливень, который привел к подтоплениям улиц и торговых центров. Система дождевой канализации не справилась с большим количеством воды.
Кроме того, синоптики предупреждали, что непогода накроет столицу и 7 октября. Ночью пройдут дожди, а в течение дня ожидаются сильные порывы ветра.
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