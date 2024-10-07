В Киеве выпало рекордное количество осадков 6 октября

Женщина идет под дождем. Фото: Новини.LIVE

На выходных в Киеве в нескольких районах из-за сильного ливня наблюдали подтопление. В течение суток 6 октября в столице зафиксировали рекорд суточного количества осадков.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в понедельник, 7 октября.

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Рекорд суточного количества осадков в Киеве

По данным наблюдений, 6 октября в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков — 30,6 мм.

Специалисты подчеркнули, что это на 13,4 мм больше, чем предыдущий рекорд 1970 для этого дня, когда выпало 17,2 мм осадков.

Скриншот сообщения обсерватории

Напомним, 6 октября в Киеве произошел сильный ливень, который привел к подтоплениям улиц и торговых центров. Система дождевой канализации не справилась с большим количеством воды.

Кроме того, синоптики предупреждали, что непогода накроет столицу и 7 октября. Ночью пройдут дожди, а в течение дня ожидаются сильные порывы ветра.