В Киеве закрыли метро — причины

Метро в Киеве. Фото: КП "Киевский метрополитен"/Facebook

Сегодня, 15 марта, в Киеве закрыли на вход ряд станций метро. Следовательно, поезда не ездят между станциями "Лесная" и "Днепр".

Об этом сообщили в КГГА в субботу, 15 марта.

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Скриншот сообщения КГГА

В Киеве закрыли ряд станций метро — причины

Отмечается, что в столице 6 наземных станций "красной линии" метро закрыты на вход для пассажиров. Поезда временно не курсируют между станциями "Лесная" и "Днепр".



Во время демонтажных работ Дарницкого путепровода один из его элементов попал на пути метрополитена и частично повредил некоторые ее элементы. На месте работают все необходимые специалисты для ликвидации последствий. О возобновлении движения поездов по наземному участку будет сообщено дополнительно.

Отмечается, что необходимо ориентировочно 4-5 часов для ликвидации последствий. Однако пока что в связи с демонтажем балки Дарницкого путепровода организовано движение автобусов вдоль временно закрытых станций метрополитена.

Скриншот сообщения КГГА

Движение автобусов осуществляется в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная".

В обратном направлении — тем же маршрутом, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" и "Черниговская". Здесь транспорт движется через улицу Андрея Малышко.

Для удобства пассажиров увеличено количество трамваев маршрутов № 8 и № 27, а также автобусов № 118.

Напомним, что в Киеве продолжается строительство метро на Виноградарь и сейчас там возводят первый в Украине двухэтажный тоннель. Это нестандартное решение приняли из-за плотной застройки на территории.

Кроме того, недавно в сети показали фото, как строят метро на Виноградарь. Работы выполняются одновременно на нескольких участках.