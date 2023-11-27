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В Киеве заменили главный флаг, который порвался из-за ветра

27 ноября 2023 14:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве заменили главный флаг, который порвался из-за ветра
Измененное полотнище самого большого флага Украины. Фото: Суспільне
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве уже заменили полотнище главного флага Украины. Предыдущий повредила непогода, а именно сильный ветер, из-за чего флаг сняли со флагштока.

Об этом сообщает Суспільне.

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Как известно, во время непогоды флаг несколько приспустили из флагштока, как обычно это делают. В то же время порывы ветра были настолько сильными, что разорвали полотнище пополам.

Поврежденный флаг в Киеве
Так выглядел поврежденный флаг. Фото: соцсети

Поэтому в КГГА сообщили, что снимают полотнище и заменят его тогда, когда это позволят сделать погодные условия. Впрочем, уже через несколько часов новый сине-желтый флаг взвился над столицей.

Стоит добавить, что сооружение флагштока является самым большим в Украине. Его высота составляет почти 90 метров, вес — 32 тонны. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра.

Последствия непогоды в Киеве

Напомним, утром 27 октября в Киеве из-за сильной вьюги и снегопады объявили II (оранжевый) уровень опасности. В столице сильный ветер 22 м/с и снежные заносы, а на дорогах гололедица.

В то же время в результате непогоды цены на столичное такси выросли вдвое, а то и больше. Цены с левого на правый берег стартуют с 300–400 грн, а достигают 700 грн и выше.

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