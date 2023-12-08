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В Киеве вместо метро запустили больше автобусов и троллейбусов — спасет ли это ситуацию

8 декабря 2023 17:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве вместо метро запустили больше автобусов и троллейбусов — спасет ли это ситуацию
Люди ждут транспорта на остановке метро "Лыбидская". Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве временно закрыли сообщение метрополитена "Теремки — Демеевская" из-за соображений безопасности и ремонта перегонного тоннеля. Вместо этого в городе увеличилось количество наземного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Отмечается, что сейчас от Теремков до Лыбидской ездит 55 автобусов и 15 троллейбусов. Уже меньше чем за час количество единиц наземного транспорта будет увеличено до 77 автобусов и 20 троллейбусов.

"Напомним, интервал движения поездов на этой линии метро был около трех минут. Интервал движения автобусов и троллейбусов будет не больше", — добавили в сообщении.

Сколько людей смогут перевозить автобусы и троллейбусы за час

Также в КГГА отмечают, что этот весь наземный транспорт сможет перевозить от 14 до 15 тысяч человек в течение часа.

Например, метро по этому маршруту перевозило около 12 тысяч человек за час.

запуск наземного транспорта в Киеве вместо метро
Скриншот сообщения из Telegram КГГА

В свою очередь транспортный аналитик Александр Гречко рассказал Новини.LIVE, смогут ли власти столицы предоставить нормальную альтернативу и произойдет ли транспортный коллапс в Голосеевском районе из-за закрытия сообщения метрополитена "Теремки — Демеевская" в Киеве.

Напомним, в сети появились кадры затопления тоннеля и путей метро на одной из станций в Киеве. Накануне стало известно, что приостанавливают движение вагонов между станциями Теремки и Демеевская.

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