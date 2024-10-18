В Киеве заказали ремонт часов на здании мэрии на тысячи гривен

В Киеве заказали ремонт часов на здании мэрии — сколько потратят средств
Киевский городской совет заказал ремонт часового механизма на здании мэрии. Техническое обслуживание часов должно провести до 10 декабря этого года, а работы обойдутся в 49 тысяч гривен.
Об этом говорится в сообщении в электронной системе публичных закупок Prozorro.
Мэрия заказала ремонт часов
Сообщается, что КМР по результатам тендера уже заключила соглашение с единственным участником торгов – ФЛП Корец Игорь Михайлович.
Подрядчик обязан провести текущий ремонт часового механизма на здании Киевского городского совета на ул. Крещатик, 36
Работы включают:
- Изготовление вексельного часового механизма с шаговым двигателем — стоимость 16 тысяч гривен;
- Изготовление блока управления часами — стоимость 24 тысяч гривен;
- Изготовление блока автоматической корректировки времени — стоимость 8 тысяч гривен;
- Демонтаж и установка нового комплекта оборудования, настройка и инструктаж — стоимость 1 тысячи гривен.
В общей сложности за услугу должны оплатить 49 тысяч гривен, обновленные часы должны заработать до 10 декабря 2024 года.
Ранее мы сообщали, что в Киеве с 15 октября полностью ограничено движение по пешеходному мосту в Голосеевском районе. Причина – противоаварийный ремонт.
Напомним, в столице на два дня частично перекрывали движение по Северному мосту. Ограничения действовали с 8:00 14 октября до 7:00 15 октября. Причина – ремонт дороги.
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