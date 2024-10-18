В Киеве заказали ремонт часов на здании мэрии на тысячи гривен

Часы на городском совете Киева. Фото: КиевВласть

Киевский городской совет заказал ремонт часового механизма на здании мэрии. Техническое обслуживание часов должно провести до 10 декабря этого года, а работы обойдутся в 49 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении в электронной системе публичных закупок Prozorro.

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Сообщается, что КМР по результатам тендера уже заключила соглашение с единственным участником торгов – ФЛП Корец Игорь Михайлович.

Подрядчик обязан провести текущий ремонт часового механизма на здании Киевского городского совета на ул. Крещатик, 36

Работы включают:

Изготовление вексельного часового механизма с шаговым двигателем — стоимость 16 тысяч гривен;

Изготовление блока управления часами — стоимость 24 тысяч гривен;

Изготовление блока автоматической корректировки времени — стоимость 8 тысяч гривен;

Демонтаж и установка нового комплекта оборудования, настройка и инструктаж — стоимость 1 тысячи гривен.

В общей сложности за услугу должны оплатить 49 тысяч гривен, обновленные часы должны заработать до 10 декабря 2024 года.

Ремонт часов на горсовете Киева. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Киеве с 15 октября полностью ограничено движение по пешеходному мосту в Голосеевском районе. Причина – противоаварийный ремонт.

Напомним, в столице на два дня частично перекрывали движение по Северному мосту. Ограничения действовали с 8:00 14 октября до 7:00 15 октября. Причина – ремонт дороги.