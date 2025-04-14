В Киеве на светофорах появилась кнопка для людей с нарушением зрения

Кнопка на светофоре. Фото: КГГА

В Киеве на пешеходных переходах внедряют новые кнопки вызова зеленого света для людей с нарушениями зрения. Они выдают едва заметный звуковой сигнал для лучшего ориентирования.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram в понедельник, 14 апреля.

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Новые кнопки на светофорах в Киеве

Новые кнопки на светофорах имеют прямоугольную форму и оснащены сенсором. Они выдают едва заметный звуковой сигнал для лучшего ориентирования людей с нарушениями зрения.

Для того, чтобы вызвать зеленый свет, необходимо поднести к кнопке руку и задержать на несколько секунд. После этого зеленый свет включится через 5-30 секунд и прозвучит сигнал.

В частности, для людей с нарушениями зрения снизу размещена специальная круглая кнопка, на которой можно почувствовать стрелку с направлением перехода дороги.

Если нажать на нее — включится звуковое сопровождение. Когда загорится зеленый свет — устройство изменит звук, сигнализируя разрешение. Под конец времени, выделенного для перехода, звук ускоряется.

Перечень перекрестков в Киеве, на которых уже установили новые кнопки, можно найти по ссылке.

Скриншот поста КГГА

Напомним, в Киеве в этом году начали противоаварийные работы на мосту Метро.

Недавно медиа рассказали, почему Южный мост постоянно ремонтируют и сколько это продлится.