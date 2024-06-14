В Киеве запустили салют — полиция задержала мужчину

Задержанный мужчина. Фото: полиция Киева

Ночью в Соломенском районе Киева запустили во время воздушной тревоги фейерверк. Полиция уже задержала 28-летнего мужчину.

Об этом сообщила пресс-служба полиция Киева в пятницу, 14 июня.

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Сегодня ночью, примерно в час, полиция столицы получила сообщение о запуске фейерверка на улице Соломенского района. В то время в Киевской области была объявлена воздушная тревога, поэтому взрывы и световые эффекты вызвали тревогу среди местных жителей.

Патрульные, следственно-оперативная группа и сотрудники криминальной полиции быстро прибыли на место происшествия. После проведения следственных действий они идентифицировали нарушителя. Им оказался 28-летний местный житель, признавшийся, что устроил фейерверк в честь дня рождения своего друга.

Следователи Соломенского отдела полиции задержали мужчину. Под наблюдением прокуратуры Соломенского района ему будет объявлено подозрение в совершении хулиганства. Мужчине может грозить до пяти лет ограничение свободы.

Как известно, 6 ноября 2023 года в Украине вступил в силу закон о запрещении использования и распространения большинства салютов, фейерверков и петард.

Напомним, в Соломенском районе Киева в четверг, 13 июня, были арестованы двое мужчин, похитивших врача-кардиохирурга. Преступники представлялись полицейскими и потребовали два миллиона долларов выкупа.

А также мы сообщали, что в Киевской области мужчина в военной форме в маршрутке начал угрожать пассажирам, усевшись рядом с водителем с ножом в руке.