В Києві запустили салют — поліція затримала чоловіка

Затриманий чоловік. Фото: поліція Києва

Вночі у Солом’янському районі Києва запустили під час повітряної тривоги феєрверк. Поліція вже затримала 28-річного чоловіка.

Про це повідомила пресслужба поліція Києва у п'ятницю, 14 червня.

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Сьогодні вночі, приблизно о першій годині, поліція столиці отримала повідомлення про запуск феєрверка на вулиці Солом’янського району. У той час в Київській області було оголошено повітряну тривогу, тому вибухи та світлові ефекти викликали тривогу серед місцевих жителів.

Патрульні, слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції швидко прибули на місце події. Після проведення слідчих дій вони ідентифікували порушника. Ним виявився 28-річний місцевий житель, який зізнався, що влаштував феєрверк на честь дня народження свого друга.

Слідчі Солом’янського відділу поліції затримали чоловіка. Під наглядом прокуратури Солом’янського району йому буде оголошено підозру у вчиненні хуліганства. Чоловіку може загрожувати до п’яти років обмеження волі.

Як відомо, 6 листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва у четвер, 13 червня, було заарештовано двох чоловіків, які викрали лікаря-кардіохірурга. Злочинці представлялися поліцейськими та вимагали два мільйони доларів викупу.

А також ми повідомляли, що у Київській області чоловік у військовій формі у маршрутці почав погрожувати пасажирам, всівшись поруч з водієм з ножем у руці.