Правоохранитель и задержанный фигурант. Фото: t.me/gunpKyiv

В Киеве задержали мужчину, который обворовывал автомобили. Преступление он совершал в мотошлеме, чтобы скрыть лицо.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в пятницу, 2 августа.

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Кража из автомобилей в Киеве

В полицию поступило сообщение о воровстве с авто. Правоохранители установили, что неизвестный мужчина разбил заднее окно и проник в салон авто. После этого он похитил детское кресло и вещи.

"Полицейские установили, что к краже причастен мужчина, который недавно совершил аналогичное преступление — тогда он похитил из автомобиля велосипед. Для того, чтобы скрыть свое лицо, он совершал кражи в мотошлеме", — говорится в сообщении.

Велосипед, который похитил фигурант. Фото: t.me/gunpKyiv

Фигурантом оказался 39-летний местный житель. Следователи объявили ему подозрение в краже, совершенном в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве разоблачили женщину, которая обманывала людей под предлогом сбора средств для украинских военных. Граждане донатили мошеннице, которая якобы собирала на генераторы и автомобили.

Также полиция обнаружила схему реализации фальсифицированных российских медицинских препаратов в Киеве. Среди фальсифицированных лекарств, попавших на прилавки нескольких столичных аптек, оказались и те, которые покупали люди с онкологическими заболеваниями.