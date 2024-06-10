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В Киеве задержали мужчину, который подорвал гранату в Шевченковском районе

10 июня 2024 09:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрыв гранаты в Киеве 9 июня — правоохранители задержали злоумышленника
Правоохранитель и задержанный злоумышленник. Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве задержали мужчину, который подорвал гранату в Шевченковском районе 9 июня. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в понедельник, 10 июня.

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Взрыв гранаты в Киеве

В полиции отметили, что 9 июня около 22:00 46-летний местный житель бросил гранату в окно квартиры на втором этаже, где проживает его родной брат. Однако боеприпас отскочил от стеклопакета и взорвался, упав на землю.

В результате этого ранения руки получила 36-летняя женщина, которая в это время проходила на улице.

Полицейские установили местонахождение фигуранта и задержали его.

"По предварительной информации, мотивом совершения преступления является конфликт между нарушителем и его братом относительно права собственности на квартиру. Кроме того известно, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства", — говорится в сообщении.

По данному факту начаты уголовные производства за хулиганство и незаконное обращение с боевыми припасами. Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении в совершении преступлений. К тому же решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, 9 июня неизвестный мужчина в Киеве бросил гранату на фасад жилого дома. Вблизи одного из подъездов появилась воронка.

Также недавно в Киевской области задержали мужчину, который угрожал матери подорвать дом. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

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Киев
полиция
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