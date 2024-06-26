В Киеве работник завода устроил фейерверк — мужчину задержали

Задержанный за запуск фейерверков. Фото: полиция Киева

Полиция Киева разыскала мужчину, запустившего салют в Дарницком районе. Как объяснил 25-летний любитель фейерверков , он проверял салютную установку на исправность.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в среду, 26 июня.

Читайте также:

Салют в Дарницком районе. Фото: полиция Киева

Фейерверк в Киеве — полиция задержала пиротехника

Как рассказали в полиции, 11 июня в Дарницком районе столицы неизвестные запустили салют.

"Во время комплекса поисковых мероприятий оперативники установили, что фейерверк запускали с территории мусоросжигательного завода, а к его запуску причастен 25-летний работник учреждения. Последний объяснил правоохранителям, что решил проверить салютную установку на исправность", — говорится в сообщении.



Задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве.

Полиция Киева напоминает о запрете использования любых пиротехнических изделий в период действия военного положения. За совершение указанного правонарушения предусмотрена уголовная ответственность — до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, 14 июня полицейские задержали 28-летнего мужчину, который во время воздушной тревоги устроил фейерверк в Соломенском районе Киева.

Перед этим 23 мая на улице Армянской в Киеве мужчина также запускал фейерверк: свой поступок задержанный объяснил "желанием развлечься", несмотря на соответствующий запрет во время военного положения.

Ранее мы сообщали, что Украине в 2023 году запретили использовать, продавать и передавать фейерверки, салюты и петарды.