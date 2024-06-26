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В Киеве задержали мужчину, устроившего фейерверк на мусоросжигательном заводе

26 июня 2024 10:34
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
В Киеве работник завода устроил фейерверк — мужчину задержали
Задержанный за запуск фейерверков. Фото: полиция Киева
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Полиция Киева разыскала мужчину, запустившего салют в Дарницком районе. Как объяснил 25-летний любитель фейерверков , он проверял салютную установку на исправность.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в среду, 26 июня.

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Салют в Дарницком районе. Фото: полиция Киева

Фейерверк в Киеве — полиция задержала пиротехника

Как рассказали в полиции, 11 июня в Дарницком районе столицы неизвестные запустили салют. 

"Во время комплекса поисковых мероприятий оперативники установили, что фейерверк запускали с территории мусоросжигательного завода, а к его запуску причастен 25-летний работник учреждения. Последний объяснил правоохранителям, что решил проверить салютную установку на исправность", — говорится в сообщении. 
 
Задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве. 

Полиция Киева напоминает о запрете использования любых пиротехнических изделий в период действия военного положения. За совершение указанного правонарушения предусмотрена уголовная ответственность — до пяти лет ограничения свободы.

В Киеве задержали мужчину, устроившего фейерверк на мусоросжигательном заводе - фото 2

Напомним, 14 июня полицейские задержали 28-летнего мужчину, который во время воздушной тревоги устроил фейерверк в Соломенском районе Киева.

Перед этим 23 мая на улице Армянской в Киеве мужчина также запускал фейерверк: свой поступок задержанный объяснил "желанием развлечься", несмотря на соответствующий запрет во время военного положения.

Ранее мы сообщали, что Украине в 2023 году запретили использовать, продавать и передавать фейерверки, салюты и петарды.

Киев
полиция
хулиганство
военное положение

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