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У Києві затримали чоловіка, який влаштував феєрверк на сміттєспалювальному заводі

26 червня 2024 10:34
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
У Києві працівник заводу влаштував феєрверк — чоловіка затримали
Затриманий за запуск феєрверків. Фото: поліція Києва
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Поліція Києва розшукала чоловіка, який запустив салют у Дарницькому районі. Як пояснив 25-річний любитель феєрверків, він перевіряв салютну установку на справність. 

Про це повідомила пресслужба столичної поліції у середу, 26 червня. 

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Салют в Дарницькому районі Києва. Фото: поліція Києва

Феєрверк у Києві — поліція затримала піротехніка

Як розповіли в поліції, 11 червня у Дарницькому районі столиці невідомі запустили салют. 

"Під час комплексу пошукових заходів оперативники встановили, що феєрверк запускали з території сміттєспалювального заводу, а до його запуску причетний 25-річний працівник установи. Останній пояснив правоохоронцям, що вирішив перевірити салютну установку на справність", — йдеться в повідомленні. 
 
Затриманому повідомили про підозру у хуліганстві. 

Поліція Києва нагадує про заборону використання будь-яких піротехнічних виробів у період дії воєнного стану. За вчинення вказаного правопорушення передбачена кримінальна відповідальність — до п’яти років обмеження волі.

У Києві затримали чоловіка, який влаштував феєрверк на сміттєспалювальному заводі - фото 2

Нагадаємо, 14 червня поліцейські затримали 28-річного чоловіка, який під час повітряної тривоги влаштував феєрверк у Солом’янському районі Києва.

Перед цим 23 травня на вулиці Вірменській у Києві чоловік також запускав феєрверк: свій вчинок затриманий пояснив "бажанням розважитись" попри відповідну заборону під час воєнного стану.

Раніше ми повідомляли, що Україні у 2023 році заборонили використовувати, продавати та передавати феєрверки, салюти й петарди. 

Київ
поліція
хуліганство
воєнний стан

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