У Києві працівник заводу влаштував феєрверк — чоловіка затримали

Затриманий за запуск феєрверків. Фото: поліція Києва

Поліція Києва розшукала чоловіка, який запустив салют у Дарницькому районі. Як пояснив 25-річний любитель феєрверків, він перевіряв салютну установку на справність.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції у середу, 26 червня.

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Феєрверк у Києві — поліція затримала піротехніка

Як розповіли в поліції, 11 червня у Дарницькому районі столиці невідомі запустили салют.

"Під час комплексу пошукових заходів оперативники встановили, що феєрверк запускали з території сміттєспалювального заводу, а до його запуску причетний 25-річний працівник установи. Останній пояснив правоохоронцям, що вирішив перевірити салютну установку на справність", — йдеться в повідомленні.



Затриманому повідомили про підозру у хуліганстві.

Поліція Києва нагадує про заборону використання будь-яких піротехнічних виробів у період дії воєнного стану. За вчинення вказаного правопорушення передбачена кримінальна відповідальність — до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, 14 червня поліцейські затримали 28-річного чоловіка, який під час повітряної тривоги влаштував феєрверк у Солом’янському районі Києва.

Перед цим 23 травня на вулиці Вірменській у Києві чоловік також запускав феєрверк: свій вчинок затриманий пояснив "бажанням розважитись" попри відповідну заборону під час воєнного стану.

Раніше ми повідомляли, що Україні у 2023 році заборонили використовувати, продавати та передавати феєрверки, салюти й петарди.