У Києві працівник заводу влаштував феєрверк — чоловіка затримали

У Києві затримали чоловіка, який влаштував феєрверк на сміттєспалювальному заводі
Поліція Києва розшукала чоловіка, який запустив салют у Дарницькому районі. Як пояснив 25-річний любитель феєрверків, він перевіряв салютну установку на справність.
Про це повідомила пресслужба столичної поліції у середу, 26 червня.
Феєрверк у Києві — поліція затримала піротехніка
Як розповіли в поліції, 11 червня у Дарницькому районі столиці невідомі запустили салют.
"Під час комплексу пошукових заходів оперативники встановили, що феєрверк запускали з території сміттєспалювального заводу, а до його запуску причетний 25-річний працівник установи. Останній пояснив правоохоронцям, що вирішив перевірити салютну установку на справність", — йдеться в повідомленні.
Затриманому повідомили про підозру у хуліганстві.
Поліція Києва нагадує про заборону використання будь-яких піротехнічних виробів у період дії воєнного стану. За вчинення вказаного правопорушення передбачена кримінальна відповідальність — до п’яти років обмеження волі.
Перед цим 23 травня на вулиці Вірменській у Києві чоловік також запускав феєрверк: свій вчинок затриманий пояснив "бажанням розважитись" попри відповідну заборону під час воєнного стану.
Раніше ми повідомляли, що Україні у 2023 році заборонили використовувати, продавати та передавати феєрверки, салюти й петарди.
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