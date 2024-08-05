В Киеве мужчина за 13 тыс. грн помог знакомой получить права категории А

Задержание злоумышленника. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве в понедельник, 5 августа, задержали мужчину, который поспособствовал успешному сдаче практического экзамена и получению водительского удостоверения для знакомой. За это женщина заплатила ему 13 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.

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Помог получить права на вождение двухколесным транспортом

Мужчина за 13 тысяч гривен "помог" знакомой успешно сдать практический экзамен и получить права категории "А" — на управление мотоциклами, мопедами, скутерами и другими двухколесными транспортными средствами.

"Женщина хотела пройти курс обучения по управлению мотоциклом и получить права категории "А". Находясь в помещении одного из столичных Территориальных сервисных центров МВД, она встретила знакомого, который сообщил, что у него хорошие отношения с руководством и работниками сервисного центра и он сможет помочь в получении удостоверения", — говорится в сообщении.

Задержание злоумышленника. Фото: Киевская городская прокуратура



Однако в обмен он попросил оплату в размере 13 тысяч гривен в два этапа и предоставление копий своих документов. Но в случае, если женщина этого не сделает — мужчина угрожал несдачей экзамена.

Переданые деньги и телефон. Фото: Киевская городская прокуратура

Женщина передала 4000 гривен, а во время оплаты второй части суммы в размере 9000 гривен полиция задержала злоумышленника. Ему сообщили о подозрении, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет с конфискацией имущества.