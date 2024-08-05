В Киеве патрульные спасли женщину, которая собиралась покончить с собой

В полиции показали кадры спасения женщины, которая собиралась прыгнуть с моста в Киеве
В Киеве патрульные спасли женщину, которая пыталась совершить самоубийство в Голосеевском районе. Во время общения полицейским удалось успокоить гражданку, после чего ее сняли с парапета.
Видео спасательной операции опубликовала пресс-служба патрульной полиции Украины в Telegram в понедельник, 5 августа.
Детали операции по спасению
В Голосеевском районе Киева на мосту полицейские обнаружили женщину, стоявшую за оградой путепровода. По оценке правоохранителей, гражданка была в подавленном состоянии и собиралась покончить с собой.
"Подобрали нужные слова, чтобы успокоить гражданку. А дождавшись удобного случая, схватили женщину и переместили ее в безопасное место", — рассказали в полиции.
Спасенную передали медикам, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
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