В Киеве патрульные спасли женщину, которая собиралась покончить с собой

Спасение женщины на мосту в Киеве. Фото: скриншот

В Киеве патрульные спасли женщину, которая пыталась совершить самоубийство в Голосеевском районе. Во время общения полицейским удалось успокоить гражданку, после чего ее сняли с парапета.

Видео спасательной операции опубликовала пресс-служба патрульной полиции Украины в Telegram в понедельник, 5 августа.

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В Голосеевском районе Киева на мосту полицейские обнаружили женщину, стоявшую за оградой путепровода. По оценке правоохранителей, гражданка была в подавленном состоянии и собиралась покончить с собой.

"Подобрали нужные слова, чтобы успокоить гражданку. А дождавшись удобного случая, схватили женщину и переместили ее в безопасное место", — рассказали в полиции.

Спасенную передали медикам, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.