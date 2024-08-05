У Києві чоловік за 13 тис. грн допоміг знайомій отримати права категорії А

Затримання зловмисника. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві у понеділок, 5 серпня, затримали чоловіка, який посприяв успішному складенню практичного іспиту та отримання посвідчення водія для знайомої. За це жінка заплатила йому 13 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.

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Чоловік за 13 тисяч гривень "допоміг" знайомій успішно скласти практичний іспит та отримати права категорії "А" — на керування мотоциклами, мопедами, скутерами та іншими двоколісними транспортними засобами.

"Жінка хотіла пройти курс навчання з керування мотоциклом та отримати права категорії "А". Перебуваючи у приміщенні одного зі столичних Територіальних сервісних центрів МВС, вона зустріла знайомого, який повідомив, що в нього гарні відносини з керівництвом та працівниками сервісного центру і він зможе допомогти в отриманні посвідчення", — йдеться у повідомленні.

Затримання зловмисника. Фото: Київська міська прокуратура



Однак в обмін він попросив оплату у розмірі 13 тисяч гривень у два етапи та надання копії своїх документів. Але у випадку, якщо жінка цього не зробить — чоловік погрожував нескладанням іспиту.

Передані гроші та телефон. Фото: Київська міська прокуратура

Жінка передала 4000 гривень, а під час сплати другої частини суми в розмірі 9000 гривень — поліція затримала зловмисника. Йому повідомили про підозру, тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років з конфіскацією майна.