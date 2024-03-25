Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве задержали мужчину с паспортом РФ, который организовал серийный подлог документов arrow

В Киеве задержали мужчину с паспортом РФ, который организовал серийный подлог документов

25 марта 2024 10:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве задержали мужчину с паспортом РФ, который организовал серийный подлог документов
Киевская полиция. Иллюстративное фото: пресс-служба полиции Киева
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Полиция Оболонского района Киева разоблачила мужчину, который занимался подделкой медицинских книжек. За свои "услуги" он брал оплату в размере 150 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram в понедельник, 25 марта.

Читайте также:

Занимался серийным подлогом документов

"Поддельные документы в дальнейшем становились основанием допуска лиц к работе, связанной с обслуживанием населения", — говорится в сообщении.

В полиции выяснили, что стоимость одного такого "документа" составила 150 гривен.

Правоохранители провели обыск в квартире и изъяли 27 печатей разных медицинских учреждений, 540 бланков медицинских книжек, одна из которых была полностью оформлена.

Поддельные справки
Поддельные документы. Фото: Нацполиция
Фальшивые справки
Поддельные документы. Фото: Нацполиция

Злоумышленником оказался уроженец Запорожской области. Также у мужчины был найден паспорт гражданина России, его задержали.

обнаружили паспорт РФ у жителя Киева
Паспорт РФ злоумышленника. Фото: Нацполиция

Сейчас его проверяют на причастность к сотрудничеству с врагом.

Полиция Киева разоблачила подделку документов
Скриншот поста Полиции Киева

Напомним, в Киеве полиция задержала мошенников, которые прикрывались полицейскими и сотрудниками ТЦК и таким образом обманывали мужчин призывного возраста.

Также мы писали, что в столице будут судить женщину, обманувшую пострадавших от войны граждан под предлогом скидок в сети строительно-хозяйственных магазинов.

полиция
документы
справка
подделки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ