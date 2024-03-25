В Киеве задержали мужчину с паспортом РФ, который организовал серийный подлог документов
Полиция Оболонского района Киева разоблачила мужчину, который занимался подделкой медицинских книжек. За свои "услуги" он брал оплату в размере 150 гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram в понедельник, 25 марта.
Занимался серийным подлогом документов
"Поддельные документы в дальнейшем становились основанием допуска лиц к работе, связанной с обслуживанием населения", — говорится в сообщении.
В полиции выяснили, что стоимость одного такого "документа" составила 150 гривен.
Правоохранители провели обыск в квартире и изъяли 27 печатей разных медицинских учреждений, 540 бланков медицинских книжек, одна из которых была полностью оформлена.
Злоумышленником оказался уроженец Запорожской области. Также у мужчины был найден паспорт гражданина России, его задержали.
Сейчас его проверяют на причастность к сотрудничеству с врагом.
Напомним, в Киеве полиция задержала мошенников, которые прикрывались полицейскими и сотрудниками ТЦК и таким образом обманывали мужчин призывного возраста.
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