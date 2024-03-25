В Киеве задержали мужчину с паспортом РФ, который организовал серийный подлог документов

Киевская полиция. Иллюстративное фото: пресс-служба полиции Киева

Полиция Оболонского района Киева разоблачила мужчину, который занимался подделкой медицинских книжек. За свои "услуги" он брал оплату в размере 150 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram в понедельник, 25 марта.

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"Поддельные документы в дальнейшем становились основанием допуска лиц к работе, связанной с обслуживанием населения", — говорится в сообщении.

В полиции выяснили, что стоимость одного такого "документа" составила 150 гривен.

Правоохранители провели обыск в квартире и изъяли 27 печатей разных медицинских учреждений, 540 бланков медицинских книжек, одна из которых была полностью оформлена.

Поддельные документы. Фото: Нацполиция

Поддельные документы. Фото: Нацполиция

Злоумышленником оказался уроженец Запорожской области. Также у мужчины был найден паспорт гражданина России, его задержали.

Паспорт РФ злоумышленника. Фото: Нацполиция

Сейчас его проверяют на причастность к сотрудничеству с врагом.

Скриншот поста Полиции Киева

Напомним, в Киеве полиция задержала мошенников, которые прикрывались полицейскими и сотрудниками ТЦК и таким образом обманывали мужчин призывного возраста.

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