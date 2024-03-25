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У Києві затримали чоловіка з паспортом РФ, який організував серійну підробку документів

25 березня 2024 10:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві затримали чоловіка з паспортом РФ, який організував серійну підробку документів
Поліція Києва. Ілюстративне фото: пресслужба поліції Києва
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Поліція Оболонського району Києва викрила чоловіка, який займався підробкою медичних книжок. За свої "послуги" він брав оплату в розмірі 150 гривень.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва в Telegram у понеділок, 25 березня.

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Займався серійною підробкою документів

"Підроблені документи надалі ставали підставою допуску осіб до роботи пов’язаної з обслуговуванням населення", — йдеться у повідомленні.

В поліції з'ясували, що вартість одного такого "документа" становила 150 гривень.

Правоохоронці провели обшук у квартирі та вилучили 27 печаток різних медичних установ, 540 бланків медичних книжок, одна з яких була повністю оформлена.

Підроблені довідки
Підробні документи. Фото: Нацполіція
Фальшиві довідки
Підробні документи. Фото: Нацполіція

Зловмисником виявився уродженець Запорізької області. Також у чоловіка знайшли паспорт громадянина Росії, його затримали.

виявили паспорт РФ у мешканця Києва
Паспорт РФ зловмисника. Фото: Нацполіціія

Наразі його перевіряють на причетність до співпраці з ворогом.

Поліція Києва викрила підробку документів
Скриншот допису Поліції Києва

Нагадаємо, у Києві поліція затримала шахраїв, які прикривалися поліцейськими та співробітниками ТЦК і таким чином ошукували чоловіків призовного віку. 

Також ми писали, що у столиці судитимуть жінку, яка ошукала постраждалих від війни громадян під приводом знижок в мережі будівельно-господарських магазинів. 

поліція
документи
довідка
підробки

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