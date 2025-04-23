В Киеве задержали организатора схемы выезда за границу по инвалидности

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В Киеве в среду, 23 апреля, задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в организации незаконного выезда за границу для военнообязанного через фиктивное оформление инвалидности. Он обещал обеспечить полное "снятие с воинского учета" за вознаграждение в размере 50 тысяч долларов США.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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