В Киеве задержали организатора схемы выезда за границу по инвалидности

В Киеве задержали организатора схемы выезда за границу
23 апреля 2025 11:05
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В Киеве в среду, 23 апреля, задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в организации незаконного выезда за границу для военнообязанного через фиктивное оформление инвалидности. Он обещал обеспечить полное "снятие с воинского учета" за вознаграждение в размере 50 тысяч долларов США.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
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