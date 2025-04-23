У Києві затримали організатора схеми виїзду за кордон за інвалідністю

Затримання підозрюваного. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві в середу, 23 квітня, затримали 34-річного чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного виїзду за кордон для військовозобов’язаного через фіктивне оформлення інвалідності. Він обіцяв забезпечити повне "зняття з військового обліку" за хабар в розмірі 50 тисяч доларів США.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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За даними слідства, зловмисник пропонував комплексну "послугу", яка включала підготовку всіх необхідних медичних довідок, проходження огляду та взаємодію з ТЦК. У разі успішного оформлення інвалідності, чоловік міг би легально залишити територію України.

Речові докази. Фото: Київська міська прокуратура

Організатора схеми затримали під час передачі документів і частини коштів. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Гроші. Фото: Київська міська прокуратура

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 2 мільйони гривень.

Виявлена зброя. Фото: Київська міська прокуратура

Гранати. Фото: Київська міська прокуратура

Окрім того, під час обшуків у підозрюваного вилучили зброю та гранату – наразі ці предмети направлено на експертизу.

Нагадаємо, нещодавно у Києві правоохоронці затримали посадовця Департаменту земельних ресурсів КМДА, який попався на хабарництві.

Тим часом заступнику мера Києва Володимиру Прокопіву обрали запобіжний захід через справу по підозрі в незаконному переправленні чоловіків призовного віку через державний кордон.

Також нещодавно СБУ викрила схему розкрадання бюджету, який виділяли на ремонт Подільського мосту.