У Києві затримали організатора схеми виїзду за кордон за інвалідністю

У Києві затримали організатора схеми виїзду за кордон
У Києві в середу, 23 квітня, затримали 34-річного чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного виїзду за кордон для військовозобов’язаного через фіктивне оформлення інвалідності. Він обіцяв забезпечити повне "зняття з військового обліку" за хабар в розмірі 50 тисяч доларів США.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Чоловік організував видачу фейкових посвідчень про групу інвалідності
За даними слідства, зловмисник пропонував комплексну "послугу", яка включала підготовку всіх необхідних медичних довідок, проходження огляду та взаємодію з ТЦК. У разі успішного оформлення інвалідності, чоловік міг би легально залишити територію України.
Організатора схеми затримали під час передачі документів і частини коштів. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 2 мільйони гривень.
Окрім того, під час обшуків у підозрюваного вилучили зброю та гранату – наразі ці предмети направлено на експертизу.
Нагадаємо, нещодавно у Києві правоохоронці затримали посадовця Департаменту земельних ресурсів КМДА, який попався на хабарництві.
Тим часом заступнику мера Києва Володимиру Прокопіву обрали запобіжний захід через справу по підозрі в незаконному переправленні чоловіків призовного віку через державний кордон.
Також нещодавно СБУ викрила схему розкрадання бюджету, який виділяли на ремонт Подільського мосту.
Читайте Новини.LIVE!