Володимир Прокопів перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом — рішення суду про запобіжний захід

Заступник голови КМДА Володимир Прокопів. Фото: КМДА

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимиру Прокопіву обрано запобіжний захід. Він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Про це у вівторок, 22 квітня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

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Запобіжний захід Прокопіву

Суд обрав Прокопіву запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб.

Заступника голови КМДА зобов’язали носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

Прокопіва відсторонили від виконання посадових обов’язків після оголошення підозри в організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Після вручення підозри Прокопів зробив заяву у Facebook. Він вважає звинувачення на свою адресу частиною підготовки до виборів.

Також ми писали, що Прокопів подав у відставку після розслідування Bihus.Info про його майно. Журналісти виявили, що пов’язані з ним особи отримали у власність щонайменше шість міських об’єктів.

Згодом прокуратура підтвердила його причетність до заниженої приватизації приміщення на території "Експоцентру України".