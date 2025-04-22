Володимир Прокопів перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом — рішення суду про запобіжний захід

Заступнику Кличка обрали запобіжний захід
Заступнику голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимиру Прокопіву обрано запобіжний захід. Він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.
Про це у вівторок, 22 квітня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Запобіжний захід Прокопіву
Суд обрав Прокопіву запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб.
Заступника голови КМДА зобов’язали носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.
Прокопіва відсторонили від виконання посадових обов’язків після оголошення підозри в організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.
Після вручення підозри Прокопів зробив заяву у Facebook. Він вважає звинувачення на свою адресу частиною підготовки до виборів.
Також ми писали, що Прокопів подав у відставку після розслідування Bihus.Info про його майно. Журналісти виявили, що пов’язані з ним особи отримали у власність щонайменше шість міських об’єктів.
Згодом прокуратура підтвердила його причетність до заниженої приватизації приміщення на території "Експоцентру України".
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