Полиция поймала мужчину, напавшего на девушку в Киеве

Пенсионер-украинофоб, напавший на жену военного. Фото: полиция Киева

В Киеве правоохранители задержали мужчину пенсионного возраста, который с кулаками набросился на жену военного. Нападавшего задержали и сообщили о подозрении.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции Киева в среду, 5 июня.

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Нападение на жену военного

"Столичные полицейские установили и задержали фигуранта, ему сообщили о подозрении. Сейчас мужчина дает показания следователям. Его действия квалифицированы по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство. — Ред.)", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.

В полиции также рассказали, что заявления от пострадавшей не получали, а видео с нападением на мужчину обнаружили в социальной сети. Правоохранители сами связались с потерпевшей и пригласили ее в Оболонское управление полиции, где она дала показания по этой ситуации.

Правоохранители узнали, что в подземном переходе на территории Оболонского района столицы к потерпевшей стали приставать мужчины. Они нецензурно высказывались и агрессивно вели себя. Девушка зафиксировала дерзкие действия нарушителей на телефон. Инициатора нападения разыскали, им оказался местный житель 1950 года рождения.

Задержанный правоохранителями пенсионер-украинофоб. Фото: полиция Киева

Что известно о нападавшем

В соцсетях пишут, что мужчиной, напавшим на жену военного, оказался 74-летний местный житель Виктор Салюк, сторонник России. Он кричал: "я бил тех, кто здесь разговаривает на украинском", плюнул в лицо жене военного, нанес ей несколько ударов и пытался разбить телефон.

Это нападение произошло, когда жена военного возвращалась с похорон парамедика Ирины Цыбух с позывным "Чека".

"Я пешком шла домой от остановки электрички "Куренивка". При выходе из подземного перехода два человека начали обращаться ко мне в фамильярном и вульгарном тоне. На это я ровно сказала, что не понимаю русский, обогнав их", — рассказала девушка.

Девушка рассказала, что мужчина в полосатом начал насмехаться и сказал, что через месяц я все буду "понимать", потому что приедут русские и расправятся с ней и такими, как она.

"И еще кучу подобной грязи в отношении украинцев, языка и меня лично. Я включила камеру", — рассказала девушка.

Сообщение полиции о нападении на жену военного. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Киеве судили иностранца, который устроил драку и нанес тяжкие повреждения жителю столицы. Он получил до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина и две женщины мошенническим путем присвоили пожертвования в помощь детям. Обвинительный акт направлен в суд, злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.