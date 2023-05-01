В Киеве задержали водителя, который на Северном мосту выбросил в Днепр металлическую конструкцию

Металлическая конструкция, упавшая в Днепр. Фото: скриншот с видео

В Киеве на Северном мосту в реку Днепр упала металлическая конструкция. Ее выбросил мужчина, который управлял грузовиком с краном-манипулятором. Полицейские оперативно разыскали его и задержали.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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Металлическая конструкция упала в Днепр

"Вчера граждане стали очевидцами происшествия, как металлическая конструкция свалилась с грузовика в Днепр. Не растерялись, успели запечатлеть и еще и номер авто запомнить. Ведь водитель сразу скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.

Полицейские задержали правонарушителя

Полицейские с помощью информационных баз и камер видеонаблюдения разыскали водителя. Им оказался 37-летний мужчина. Он объяснил, что причиной инцидента стал ненадежно закрепленный груз, упавший при движении авто.

Сотрудники полиции составили на водителя протоколы по ст. 122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия), ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КУоАП и вызвали следователей.

Напомним, 28 апреля, в Киевской области задержан водитель, управлявший автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Патрульные села Чайки составили протокол на фигуранта.

Также мы писали, что в Киеве патрульные задержали нетрезвого водителя, совершившего ДТП и устроившего гонку. Водитель скрывался от правоохранителей.