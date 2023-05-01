Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві затримали водія, який на Північному мосту викинув у Дніпро металеву конструкцію arrow

У Києві затримали водія, який на Північному мосту викинув у Дніпро металеву конструкцію

1 травня 2023 12:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві затримали водія, який на Північному мосту викинув у Дніпро металеву конструкцію
Металева конструкція, яка впала в Дніпро. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві на Північному мосту у річку Дніпро впала металева конструкція. Її викинув чоловік, який керував вантажівкою з краном-маніпулятором. Поліцейські оперативно розшукали його та затримали. 

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Читайте також:

Металева конструкція впала в Дніпро

"Учора громадяни стали очевидцями події, як металева конструкція звалилася з вантажівки в Дніпро. Не розгубилися, встигли зафільмувати та ще й номер авто запам’ятати. Адже водій одразу зник з місця події", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали правопорушника

Поліцейські за допомогою інформаційних баз та камер відеоспостереження розшукали водія. Ним виявився 37-річний чоловік. Він пояснив, що причиною інциденту став ненадійно закріплений вантаж, який впав під час руху авто.

Працівники поліції склали на водія протоколи за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП та викликали слідчих.

Нагадаємо, 28 квітня, у Київській області затримали водія, який керував автомобілем у стані наркотичного сп‘яніння. Патрульні села Чайки склали протокол на фігуранта.

Також ми писали, що у Києві патрульні затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП та влаштував перегони. Водій втікав від правоохоронців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB