У Києві затримали водія, який на Північному мосту викинув у Дніпро металеву конструкцію

Металева конструкція, яка впала в Дніпро. Фото: скриншот з відео

У Києві на Північному мосту у річку Дніпро впала металева конструкція. Її викинув чоловік, який керував вантажівкою з краном-маніпулятором. Поліцейські оперативно розшукали його та затримали.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Металева конструкція впала в Дніпро

"Учора громадяни стали очевидцями події, як металева конструкція звалилася з вантажівки в Дніпро. Не розгубилися, встигли зафільмувати та ще й номер авто запам’ятати. Адже водій одразу зник з місця події", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали правопорушника

Поліцейські за допомогою інформаційних баз та камер відеоспостереження розшукали водія. Ним виявився 37-річний чоловік. Він пояснив, що причиною інциденту став ненадійно закріплений вантаж, який впав під час руху авто.

Працівники поліції склали на водія протоколи за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП та викликали слідчих.

Нагадаємо, 28 квітня, у Київській області затримали водія, який керував автомобілем у стані наркотичного сп‘яніння. Патрульні села Чайки склали протокол на фігуранта.

Також ми писали, що у Києві патрульні затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП та влаштував перегони. Водій втікав від правоохоронців.