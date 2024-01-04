Ограбление в Киеве - злоумышленники пытались отобрать кошелек с помощью ножа

Полиция задерживает злоумышленников в Киеве. Фото: полиция Киева

В Киеве два злоумышленника, угрожая ножом, ограбили мужчину. Они отобрали у него куртку, в карманах которой находились кошелек, документы, наличные и банковская карта.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Сообщается, что потерпевший описал нападавших полиции и упомянул, что получил уведомление о снятии средств с его банковской карты в близлежащем банкомате.

Вскоре после этого, благодаря оперативной работе полиции, преступников удалось задержать возле банкомата, где они успели провести несколько транзакций на сумму 18 000 гривен.

С места преступления были изъяты улики, а злоумышленники задержаны. Ими оказались 42-летний житель Киевской области и 31-летний житель Луганской области.

"В отношении задержанных суд принял решение о содержании под стражей без возможности внесения залога", — говорится в сообщении.

Ограбление в Киеве. Фото: полиция Киева

Ограбление в Киеве. Фото: полиция Киева

Напомним, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, который совершил квартирную кражу. Он был задержан сразу после совершения преступления.

Кроме того, в Киеве группа злоумышленников разворовывала квартиры жителей столицы. Известно о меньшей мере шести случаях.