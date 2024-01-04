Пограбування у Києві - зловмисники намагалися відібрати гаманець за допомогою ножа

Поліція затримує зловмисників у Києві. Фото: поліція Києва

У Києві два зловмисники, погрожуючи ножем, пограбували чоловіка. Вони відібрали у нього куртку, в кишенях якої були гаманець, документи, готівка та банківська картка.

Про це повідомляє поліція Києва.

Читайте також:

Зловмисники під загрозою ножа пограбували чоловіка — деталі

Повідомляється, що потерпілий описав нападників поліції й згадав, що отримав повідомлення про зняття коштів з його банківської картки в банкоматі, що розташовувався поруч.

Незабаром після цього, завдяки оперативній роботі поліції, злочинців вдалося затримати біля банкомата, де вони встигли провести кілька транзакцій на суму 18 000 гривень.

З місця злочину було вилучено докази, а зловмисників затримано. Ними виявилися 42-річний мешканець Київської області та 31-річний житель Луганської області.

"Щодо затриманих суд ухвалив рішення про утримання під вартою без можливості внесення застави", — йдеться у повідомленні.

Пограбування у Києві. Фото: поліція Києва

Пограбування у Києві. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який скоїв квартирну крадіжку. Його було затримано відразу після скоєння злочину.

Крім того, у Києві група зловмисників розкрадала квартири мешканців столиці. Відомо про щонайменше шість випадків.