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У Києві затримали зловмисників, які за допомогою ножа намагалися пограбувати чоловіка

4 січня 2024 14:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Пограбування у Києві - зловмисники намагалися відібрати гаманець за допомогою ножа
Поліція затримує зловмисників у Києві. Фото: поліція Києва
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві два зловмисники, погрожуючи ножем, пограбували чоловіка. Вони відібрали у нього куртку, в кишенях якої були гаманець, документи, готівка та банківська картка.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Повідомляється, що потерпілий описав нападників поліції й згадав, що отримав повідомлення про зняття коштів з його банківської картки в банкоматі, що розташовувався поруч.

Незабаром після цього, завдяки оперативній роботі поліції, злочинців вдалося затримати біля банкомата, де вони встигли провести кілька транзакцій на суму 18 000 гривень.

З місця злочину було вилучено докази, а зловмисників затримано. Ними виявилися 42-річний мешканець Київської області та 31-річний житель Луганської області.

"Щодо затриманих суд ухвалив рішення про утримання під вартою без можливості внесення застави", — йдеться у повідомленні.

Пограбування
Пограбування у Києві. Фото: поліція Києва
Пограбування
Пограбування у Києві. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який скоїв квартирну крадіжку. Його було затримано відразу після скоєння злочину.

Крім того, у Києві група зловмисників розкрадала квартири мешканців столиці. Відомо про щонайменше шість випадків.

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