Пограбування у Києві - зловмисники намагалися відібрати гаманець за допомогою ножа

У Києві затримали зловмисників, які за допомогою ножа намагалися пограбувати чоловіка
У Києві два зловмисники, погрожуючи ножем, пограбували чоловіка. Вони відібрали у нього куртку, в кишенях якої були гаманець, документи, готівка та банківська картка.
Про це повідомляє поліція Києва.
Зловмисники під загрозою ножа пограбували чоловіка — деталі
Повідомляється, що потерпілий описав нападників поліції й згадав, що отримав повідомлення про зняття коштів з його банківської картки в банкоматі, що розташовувався поруч.
Незабаром після цього, завдяки оперативній роботі поліції, злочинців вдалося затримати біля банкомата, де вони встигли провести кілька транзакцій на суму 18 000 гривень.
З місця злочину було вилучено докази, а зловмисників затримано. Ними виявилися 42-річний мешканець Київської області та 31-річний житель Луганської області.
"Щодо затриманих суд ухвалив рішення про утримання під вартою без можливості внесення застави", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який скоїв квартирну крадіжку. Його було затримано відразу після скоєння злочину.
Крім того, у Києві група зловмисників розкрадала квартири мешканців столиці. Відомо про щонайменше шість випадків.
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