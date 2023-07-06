В Киеве завершили ремонт Дарницкого моста, длившийся 10 лет

В Киеве завершили ремонт Дарницкого моста. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Сегодня, 6 июля, завершилось строительство и ремонт одного из крупнейших киевских долгостроев – Дарницкого моста. Теперь открыто двумя вновь построенными съездами Дарницкого моста — в сторону моста Патона и Осокорков.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков .

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Ремонт Дарницкого моста завершен

"Дарницкий мост стал одним из символов киевских долгостроев. За более 10 лет он превратился в памятник халатности и коррупции. С открытием Дарницкого моста наша борьба с долгостроями и аварийными мостами не завершена. Сейчас вместе с большой правительственной командой и представителями профильных организаций мы работаем у Комиссии по проверке состояния мостов. Наша цель — увидеть реальное состояние мостов и наработать конкретные решения для защиты транспортной инфраструктуры и поддержки ее надлежащего состояния", — отметил Кубраков.

В Киеве завершили ремонт Дарницкого моста. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Он также добавил, что качественные мосты – это залог быстрой военной логистики, устойчивого экономического развития и стабильной гуманитарной ситуации в Украине.

В Киеве завершили ремонт Дарницкого моста. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

"Я вижу, что страна коренным образом изменилась, время требует системных, глубинных изменений, новых подходов к работе, высокой скорости строительства и восстановления. У нас нет еще десятков лет ожидания", — подчеркнул Александр Кубраков.

В Киеве завершили ремонт Дарницкого моста. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Строительство на Дарницком мосту было перезапущено в 2021 году. Из-за полномасштабного вторжения в марте-апреле прошлого года работы были приостановлены, но с мая 2022 возобновлены в режиме 24/7.

В Киеве завершили ремонт Дарницкого моста. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Напомним, ранее мы писали, что идет масштабный ремонт на мосту через реку Десенко в Киеве. Там работники заменяют всю конструкцию мостового полотна на нескольких полосах в сторону Левого берега.

Добавим, что движение на Окружной дороге ограничено из-за начала финального ремонта дорог . Временные неудобства продлятся до 17 июля.